Broederliefde is Ambassadeur van de Vrijheid

ANP Broederliefde is Ambassadeur van de Vrijheid

AMSTERDAM - Broederliefde, De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. De artiesten vliegen op 5 mei met helikopters door het land voor optredens op de bevrijdingsfestivals, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei donderdag bekend.

Door ANP - 2-3-2017, 16:37 (Update 2-3-2017, 16:37)

,,Door de bevrijding kunnen we in Nederland gewoon doen en zeggen wat we willen'', zegt Sjaf van de Rotterdamse hiphopformatie Broederliefde. ,,Ik vind het belangrijk dat we daar met z’n allen bij stilstaan en daar kunnen wij nu aan bijdragen.''

Volgens Tim van Delft, drummer van De Staat, is vrijheid een tegenhanger van angst. ,,5 mei staat dan ook symbool voor de dag dat de oorlog uit ons land ging. En dat moeten we beseffen en blijven nastreven: dat we nu in een land leven waar je niet hoeft te vrezen voor je bestaan.''

Rapper en zanger Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig noemt vrijheid ,,een moeilijk en groot thema''. ,,Daarom vind ik het heel belangrijk dat we ambassadeurs zijn. Om er - ook al is het maar een klein beetje - invulling aan te geven.''