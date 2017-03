'Maak werk van meer vrouwen in bedrijfstop'

DEN HAAG - Bedrijven moeten meer doen om ervoor te zorgen dat 30 procent van de top uit vrouwen bestaat. Daarvoor pleiten minister Jet Bussemaker (Emancipatie) en werkgeversorganisatie VNO-NCW donderdag.

Door ANP - 2-3-2017, 13:41 (Update 2-3-2017, 13:41)

Volgens de Wet bestuur en toezicht moeten de bedrijven die eronder vallen streven naar 30 procent vrouwen in hun raden van bestuur en raden van commissarissen. Het ministerie constateert dat er al sprake is van een stijging, maar dat het nog niet snel genoeg gaat.

Daarom krijgen alle vijfduizend bedrijven die onder de wet vallen een brief en een lijst met tips om te helpen het aandeel vrouwen in de top te vergroten. Tot dusver richtte de overheid zich vooral tot de tweehonderd grootste bedrijven in Nederland, maar dat wordt nu dus breder getrokken.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer noemt het streven niet meer dan logisch. ,,Een vader maakt ook geen onderscheid tussen zijn dochter of zoon, waarom zouden we dat in het bedrijfsleven wel doen?''