Rutte noemt anoniem solliciteren 'vreselijk'

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is fel tegen anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat gaf hij donderdag aan in een interview met online-medium VICE.

2-3-2017

Rutte zei er ,,totaal niet'' in te geloven dat het weglaten van naam of afkomst op een cv discriminatie bij sollicaties kan tegengaan. ,,Anoniem solliciteren, vreselijk. Dat is de allerslechtste maatregel die je kan nemen.''

Volgens de premier moet bijvoorbeeld een Marokkaanse Nederlander ,,gewoon door de voordeur naar binnen'' bij de zoektocht naar een baan. Als zo iemand wordt afgewezen ,,ga je nog een keer en nog een keer, en dan kom je uiteindelijk aan de slag’’.