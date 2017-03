'Meer verscheidenheid bij politie Amsterdam'

ANP 'Meer verscheidenheid bij politie Amsterdam'

AMSTERDAM - De Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten in zijn korps een migratieachtergrond heeft. Hij gaat hiermee een stap verder dan korpschef Erik Akerboom van de nationale politie, die onlangs aangaf dat een op de vijf dienders die instroomt een migratieachtergrond moet hebben.

Door ANP - 2-3-2017, 12:03 (Update 2-3-2017, 12:03)

,,Wij zitten een op de twee op dit moment en dat is ook hard nodig'', zei Aalbersberg donderdag in het programma De Ochtend op NPO Radio 1. ,,52 procent van de Amsterdammers heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Wij zullen in Amsterdam als politie die diverse kennis in huis moeten hebben om effectief te blijven.''

De korpschef duikt hiervoor in zijn eigen politienetwerken. ,,Mijn Marokkaans netwerk, Turks netwerk, Roze in Blauw, het Joodse politienetwerk, ga in je familie mensen benaderen.''