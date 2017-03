'Handhaving Amsterdam heeft taks bereikt'

AMSTERDAM - Niet alleen moeten er in Amsterdam politiemensen bijkomen, ook het Openbaar Ministerie heeft dringend behoefte aan extra capaciteit. Aantallen zijn niet genoemd, maar waar meer mensen worden aangehouden moeten ook meer mensen worden berecht en daarvoor is nu niet genoeg capaciteit.

Door ANP - 1-3-2017, 17:45 (Update 1-3-2017, 17:59)

Dat bleek woensdag tijdens de presentatie van de veiligheidscijfers van de hoofdstad door burgemeester Eberhard van der Laan, hoofdofficier van justitie Theo Hofstee en politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg.

Zij schetsen alle drie hetzelfde beeld: de drukte in de stad is fors toegenomen. Tegelijk is er bij justitie en politie bezuinigd. Die kiezen er noodgedwongen voor om vooral mankracht te steken in grote liquidatiezaken, misdaad die veel impact heeft op de levens van de slachtoffers en handhaving in de binnenstad. Maar dat is ten koste gegaan van de 'gewonere' criminaliteit zoals fietsendiefstal, straatintimidatie en hufterig verkeersgedrag, en handhaving buiten het centrum. ,,Verloedering ligt daardoor op de loer", aldus Aalbersberg.

Vijfhonderd agenten extra

Hij pleitte eerder al voor vijfhonderd agenten extra, om dat soort misdrijven weer aan te pakken. Het pleidooi voor meer mankracht ten bate van de veiligheid gaat wat de Amsterdamse 'driehoek' betreft ook nadrukkelijk richting formateurs die na de verkiezingen een nieuw kabinet moeten vormen.

Overigens vertoont de criminaliteit in Amsterdam overwegend een dalende lijn. Het aantal delicten kwam vorig jaar voor het eerst sinds jaren uit onder de 100.000 (98.874). Er was 4 procent minder 'high impact crime', dat wil zeggen inbraken, straatroven, overvallen en zakkenrollerij. De daling is geen vanzelfsprekendheid, aldus Van der Laan. ,,Die komt doordat de politie en justitie zich een slag in de rondte hebben gewerkt."

Wel waren er meer geweldsdoden: 23 tegen 16 in 2015. In zes gevallen ging het om liquidatie.