ANP Bussemaker opent onderwijsinstituut Marokko

RABAT - Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft woensdagavond het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat geopend. Het instituut, dat deel uitmaakt van de Universiteit Leiden, biedt in Nederland ingeschreven studenten de mogelijkheid in Marokko kennis op te doen over het land, de cultuur en de Arabische wereld.

Door ANP - 1-3-2017, 17:24 (Update 1-3-2017, 17:24)

Het NIMAR bestaat al sinds 2006 en viel voorheen onder de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2013 werd de subsidie ervoor stopgezet. Het instituut maakt dit jaar een doorstart en krijgt een breder takenpakket. Zo krijgt het instituut ook een bibliotheek en gaat het zich richten op het voorkomen van radicalisering.

,,Het vernieuwde NIMAR is er om onze werelden dichter bij elkaar te brengen'', zei Bussemaker bij de opening. ,,Het is een vrijplaats voor ontmoeting en gesprek, om geesten te scherpen en kennis te delen.'' Ook burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, die de adviesraad van het NIMAR voorzit, en de rector van de Universiteit Leiden waren bij de opening aanwezig.

Het NIMAR wordt gefinancierd door de ministeries van Onderwijs en van Buitenlandse Zaken. De totale subsidie bedraagt 2,4 miljoen euro.