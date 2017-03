Arrestatie wegens fraude ziekenhuisfacturen

DEN HAAG De politie heeft een 68-jarige Nederlander aangehouden in Noord-Brabant op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand.

De fraude met de valse facturen bedraagt vermoedelijk 130.000 euro, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De verdachte verkocht de ziekenhuisfacturen aan Nederlandse toeristen in Thailand. Op de facturen werden kosten vermeld voor een opname in het ziekenhuis in Bangkok.

De verdachte woonde op dat moment zelf in Thailand. De Nederlanders declareerden de ziekenhuisfacturen bij terugkeer in eigen land bij hun zorgverzekeraar.

Vermoedelijk hebben tientallen Nederlandse toeristen de afgelopen jaren valse facturen gedeclareerd. Op dit moment worden elf Nederlanders hiervoor vervolgd. Het is niet uitgesloten dat nog meer mensen vervolgd gaan worden, aldus het OM.

Vijf zorgverzekeraars trokken aan de bel wegens mogelijke fraude. De recherche Zorgfraude van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begon daarop samen met het OM een onderzoek.

De hoofdverdachte werd aangehouden toen hij tijdelijk in Nederland was. In twee woningen is huiszoeking verricht.