ANP Rutte bezorgd dat PVV grootste wordt

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is er allerminst gerust op dat zijn partij over twee weken bij de verkiezingen als grootste uit de bus komt. Volgens Rutte is de kans ,,levensgroot'' dat de partij van Geert Wilders de grootste wordt. Dat wil de premier voorkomen.

Door ANP - 1-3-2017, 15:30 (Update 1-3-2017, 15:30)

Rutte zei eerder al dat de kans dat de VVD met de PVV gaat samenwerken na 15 maart ,,nul is''. Op campagne in Zeist was hij woensdag nog iets stelliger. ,,Niet voor niks dat ik met die partij nooit meer zal samenwerken na deze verkiezingen.''

,,We weten dat ze weglopen als het moeilijk wordt, dat ze problemen niet kleiner maar groter maken, dat ze tegenstellingen aanzetten in plaats van verminderen'', aldus Rutte over zijn grootste electorale tegenstander.