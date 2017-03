Laatste heli's Mali terug naar Nederland

ANP Laatste heli's Mali terug naar Nederland

DEN HAAG - De laatste drie Nederlandse helikopters in Mali komen terug naar Nederland. De taken van de Chinook-transporthelikopters voor de VN-missie in het Afrikaanse land zijn overgenomen door het Duitse leger. Dat heeft het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-3-2017, 15:17 (Update 1-3-2017, 15:17)

De heli's komen terug omdat ze kampen met slijtage door woestijnzand. De toestellen worden eerst klaargemaakt voor transport en komen in de weken daarna terug. In Nederland worden ze compleet nagekeken en opgeknapt.

De Chinooks vlogen in totaal meer dan 2500 uur boven Mali. Ze verplaatsten militairen en materieel en voerden medische evacuaties uit. Dinsdag was de laatste operationele vlucht.

De Nederlandse Apache-gevechtshelikopters kwamen eerder al terug. Ons land heeft in totaal 2,5 jaar helikopters ingezet voor de missie.