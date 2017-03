VVD pareert kritiek D66 over hogere lasten

DEN HAAG - De VVD weerlegt de kritiek van D66 dat de partij bij haar plannen voor de komende jaren een verhoging van lasten zou verbergen. Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het de oppositiepartij zelf die lastenverzwaringen verborgen houdt.

Volgens Zijlstra moet D66-lijsttrekker Alexander Pechtold in de spiegel kijken als hij het over boerenbedrog heeft: ,,Wat hij ons verwijt, doet hij feitelijk zelf. '' De VVD'er reageerde woensdag op Radio1 op de aantijgingen van Pechtold in de Telegraaf. Die haalde in het interview uit naar premier Mark Rutte (VVD), die zou verzwijgen dat hij de lasten wil verhogen om te voldoen aan de internationale afspraken van Parijs over de verlaging van de CO2-uitstoot.

D66 zou zelf verbergen dat de energierekening met een paar honderd euro per jaar gaat stijgen, aldus Zijlstra. De partij heeft de klimaatmaatregel in het verkiezingsprogramma staan, maar schuift die opslag door na 2021. Zo zie je het niet in de cijfers over koopkracht de komende jaren. Dat vertelt Pechtold ,,nou net effe niet eerlijk'', aldus Zijlstra.

Volgens Pechtold betekent een stem op de VVD dat mensen na 15 maart rond de drie tot vijf miljard extra lastenverzwaringen tegemoet kunnen zien. Maar Zijlstra wijst erop dat de milieumaatregelen van de VVD in het verkiezingsprogramma internationale afspraken vergen, en dat ze daarom niet zijn doorberekend.