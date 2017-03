NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM ) is ook aansprakelijk voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. De rechtbank in Assen heeft woensdag bepaald dat de gaswinning door de NAM, verantwoordelijk voor de bevingen, het woongenot van de Groningers meer dan gewoon aantast. Volgens de rechtbank is sprake van ,,aantasting in de persoon''.

Door ANP - 1-3-2017, 10:35 (Update 1-3-2017, 11:03)

De NAM draait al op voor zichtbare aardbevingsschade aan woningen en andere gebouwen. Een groep van 125 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere, niet tastbare schade. Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.

Of mensen recht hebben op een schadevergoeding en de hoogte daarvan, moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld.

,,Zeer belastend''

De Staat is wat de rechtbank betreft niet aansprakelijk. De rechtbank vindt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door na een relatief zware beving in 2012 de gaswinning niet terug te schroeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Staat ook voor de kosten moet opdraaien. De NAM is vergunninghouder en daarom aansprakelijk.

De rechter vindt dat duidelijk is dat de aardbevingen ,,diep ingrijpen in levens'' en veel inwoners de situatie als ,,zeer belastend'' ervaren. De NAM maakte een onrechtmatige inbreuk op hun ongestoorde woongenot, aldus de rechtbank.