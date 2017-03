BSB betrokken bij beveiliging Wilders

ANP BSB betrokken bij beveiliging Wilders

DEN HAAG - Leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee worden opgenomen in het beveiligingsteam rond Geert Wilders. Het ANP heeft dat uit goed ingevoerde bronnen vernomen na berichtgeving door De Telegraaf.

Door ANP - 1-3-2017, 10:30 (Update 1-3-2017, 10:30)

De diensten zelf en het ministerie van Veiligheid en Justitie doen geen mededelingen over beveiligingsmaatregelen. Volgens De Telegraaf gaat de beveiliging van de PVV-leider bestaan uit agenten van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en de militairen van de BSB.

De BSB is de elite-eenheid van de marechaussee. Eén van de taken is het beschermen van personen in risico-omgevingen.

De DBB, onderdeel van de politie, is verantwoordelijk voor de beveiliging van de PVV-leider. De dienst raakte vorige week in opspraak nadat bekend was geworden dat een agent uit het team van Wilders wordt verdacht van lekken.