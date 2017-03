Doe Maar geeft strandconcert

SCHEVENINGEN - Doe Maar komt in het najaar weer bijeen voor een groot concert op het strand van Scheveningen. De band is op 9 september de hoofdact van het evenement Live on the Beach, dat ter hoogte van het Noordelijk Havenhoofd wordt gehouden. Dat heeft de organisatie woensdag gemeld.

Door ANP - 1-3-2017, 10:10 (Update 1-3-2017, 10:10)

In het voorprogramma staan Diggy Dex, Splendid en Gers Pardoel. Een dag eerder, op de eerste dag van Live on the Beach, geeft rockzangeres Anouk acte de présence.

Doe Maar was in de jaren tachtig enorm populair. De band van Henny Vrienten en Ernst Jansz scoorde hits als '32 Jaar (sinds 1 dag of 2)', 'Doris Day', 'Is Dit Alles' en 'De bom'. In 1984 nam Doe Maar afscheid, maar de band kon het optreden niet laten. Er volgden verschillende uitverkochte reünieconcerten, met vorig jaar drie keer een uitverkochte Ziggo Dome.