Neil Diamond doet extra concert in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Neil Diamond geeft op zondag 10 september een extra concert in de Ziggo Dome. Het andere concert, op zaterdag 23 september, is uitverkocht.

Door ANP - 1-3-2017, 9:37 (Update 1-3-2017, 9:37)

Neil Diamond is bezig met een tournee omdat hij vijftig jaar in het vak zit. De zanger (van onder meer Love on the rocks en September Morning) verkocht meer dan 130 miljoen albums en bracht 37 Top 40 singles en 16 Top-10 albums uit. Ook kreeg hij veel Grammy's en Golden Globes.

De kaartverkoop voor de tweede show start donderdag 2 maart.