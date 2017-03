Rechter beslist over immateriële bevingsschade

ASSEN - De rechtbank in Assen beslist woensdag of Groningers ook niet-materiële schade die het gevolg is van aardbevingen vergoed kunnen krijgen. Zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen kan worden gecompenseerd. 125 Groningers stapten naar de rechter omdat zij ook andere, niet-tastbare schade vergoed willen zien. Zij hebben daarom de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nederlandse Staat gedagvaard.

Door ANP - 1-3-2017, 5:13 (Update 1-3-2017, 5:13)

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM. De bevingen zorgen voor schade aan huizen, scholen en andere gebouwen en mensen voelen zich er onveilig door. Groningers hebben onder meer last van angst en stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden. Om de kans op zware aardbevingen te verminderen, heeft het kabinet de gaskraan sinds 2012 steeds wat verder dichtgedraaid.