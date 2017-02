'Wet verheerlijking terreur voegt weinig toe'

ANP 'Wet verheerlijking terreur voegt weinig toe'

DEN HAAG - Het CDA-voorstel om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken, voegt weinig toe. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een advies over het wetsvoorstel dat is ingediend door Kamerlid Mona Keijzer.

Door ANP - 28-2-2017, 16:03 (Update 28-2-2017, 16:03)

Volgens het CDA is de wet nodig omdat verheerlijking op zich niet strafbaar is. De RvS, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, merkt echter op dat ook in het voorstel verheerlijking op zichzelf niet strafbaar is. Dat is pas zo als daardoor de openbare orde ernstig wordt verstoord of kan worden verstoord. Maar tegen verstoring van de openbare orde kan al worden opgetreden.

Het voorstel voegt ,,niets wezenlijks toe aan de bestaande wetgeving'', aldus het advies. De RvS vindt dat beter duidelijk moet worden gemaakt waarom de wet er moet komen. De RvS noemt het voorstel een beperking van de vrijheid van meningsuiting.