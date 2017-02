NS licht vertrek topmannen niet toe

ANP NS licht vertrek topmannen niet toe

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen willen dinsdag niet inhoudelijk ingaan op het vertrek van twee topmanagers die bijna 6 ton ontslagvergoeding hebben meegekregen.

Door ANP - 28-2-2017, 15:43 (Update 28-2-2017, 15:43)

,,In 2016 is afscheid genomen van twee managers op sleutelposities door middel van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Dit heeft geleid tot de betaling van de genoemde beëindigingsvergoeding'', aldus een NS-woordvoerder. In een vaststellingsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Het spoorbedrijf gaat niet in op de reden waarom de contracten met het tweetal zijn beëindigd.