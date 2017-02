Ruim 13.000 steunen moeder ontvoerde Insiya

AMSTERDAM - De petitie van de moeder van het ontvoerde meisje Insiya is dinsdagmiddag al door meer dan 13.000 mensen getekend. Nadia Rashid wil hiermee bereiken dat de Indiase autoriteiten gaan samenwerken met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om haar dochter terug te krijgen naar Nederland.

Door ANP - 28-2-2017, 13:29 (Update 28-2-2017, 13:29)

Het tweejarige meisje werd op 29 september ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer, waar zij met haar zusje en moeder verbleef. Ze is vermoedelijk in opdracht van haar vader ontvoerd en meegenomen naar India. Ze zou daar mogelijk bij haar oma verblijven.

Rashid zegt in de petitie dat ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat eraan werkt om Insiya terug te krijgen. ,,Ik zal niet stoppen tot het moment dat ik haar weer in mijn armen kan houden.''