ANP Winter was zonnig, droog en iets te zacht

DE BILT - De winter was droog, zonnig en aan de zachte kant. Dat meldde het KNMI dinsdag, op de laatste dag van de meteorologische winter.

Door ANP - 28-2-2017, 13:25 (Update 28-2-2017, 13:25)

Volgens het weerinstituut kwam in De Bilt de temperatuur gemiddeld over december, januari en februari uit op 3,8 graden tegen 3,4 graden normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010). Vooral december en februari waren zacht. Alleen januari was koud met op verschillende dagen lichte tot matige vorst.

De laagste temperatuur was min 10,8 graden op 23 januari in Twente. In De Bilt bleef de temperatuur vijf dagen de hele dag onder het vriespunt. Op een aantal plaatsen kon worden geschaatst. De hoogste temperatuur werd genoteerd op 15 februari: in Beek bij Maastricht werd het toen 17 graden.

De winter was ook droog. Gemiddeld over het land viel circa 142 millimeter neerslag tegen 208 millimeter normaal. De zon scheen landelijk gemiddeld zo'n 230 uur tegen 196 uur normaal. Vooral december was zonnig en ook in januari was de zon vaker te zien dan gewoonlijk.