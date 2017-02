Gemeente vraagt hulp inwoners tegen misdaad

ANP Gemeente vraagt hulp inwoners tegen misdaad

HEUSDEN - Inwoners van de Brabantse gemeente Heusden ontvangen binnenkort een brief van de burgemeester die vraagt om hun hulp bij de bestrijding van de drugscriminaliteit. ,,Uw hulp is onmisbaar'', schrijft PvdA-burgemeester Jan Hamming in de brief.

Door ANP - 28-2-2017, 12:17 (Update 28-2-2017, 12:17)

,,Als hardwerkende burger denkt u wellicht dat drugscriminaliteit een ver-van-uw-bed-show is. Helaas is dat niet zo'', aldus de burgemeester. Hij vraagt om verdachte situaties te melden bij de politie of bij de gemeente. De gemeente opent daarom ook een eigen meldpunt waar informatie vertrouwelijk gedeeld kan worden. ,,Je bent een held als je meldt'', stimuleert de burgemeester zijn inwoners.

Hamming is een van de Brabantse burgemeesters die voorop loopt in de strijd tegen de misdaad. Vorig jaar sloot hij in zijn gemeente ruim veertig drugspanden.