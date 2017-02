Meer mensen kunnen tegelijk aangifte doen

DEN HAAG - Meer mensen kunnen dit jaar tegelijk online hun belastingaangifte doen. De Belastingdienst heeft de capaciteit verhoogd zodat 70.000 personen op hetzelfde moment bezig kunnen zijn.

Door ANP - 28-2-2017, 12:07 (Update 28-2-2017, 12:07)

Dat maakte de fiscus dinsdag bekend bij de start van de periode waarin aangifte kan worden gedaan. Vorig jaar konden aanvankelijk 40.000 personen tegelijk aangifte doen, maar dat leidde al snel tot problemen, waarna de capaciteit werd uitgebreid.

Nieuw bij de aangifte is ook een zogenoemde aangiftechecklist. Daarmee kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen, aldus de directeur van de fiscus die verantwoordelijk is voor de aangiftecampagne, Eline Spros-Vierkant.

Dit jaar ontvangen zo´n 7,4 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers een uitnodiging om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting.