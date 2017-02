Geen aanwijzing misdrijf in zaak kickbokser

ANP Geen aanwijzing misdrijf in zaak kickbokser

BEST - De recherche heeft het onderzoek naar de dood van de Belgische kickbokser Marc de Bonte afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een misdrijf gaat. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 28-2-2017, 10:38 (Update 28-2-2017, 10:38)

Het stoffelijk overschot van De Bonte (26) werd op 24 november vorig jaar gevonden in het Wilhelminakanaal in Oirschot. Hij verdween op 5 november. De Belg was op een feestje van zijn sportschool en vertrok toen naar een vriend in Turnhout. Vanuit daar stuurde hij een bericht aan zijn vriendin in Best dat hij op weg was naar haar. Hij kwam nooit aan. Zijn auto werd leeg teruggevonden in de buurt van het Wilhelminakanaal in Best.

De vermissing van de Belg gaf aanleiding om een team grootschalige opsporing om de zaak te zetten.