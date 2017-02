Tichelaar schoof wel schoonzus naar voren

ANP Tichelaar schoof wel schoonzus naar voren

ASSEN - Commissaris van de koning Jacques Tichelaar van Drenthe heeft toch toegegeven dat hij het bedrijf van zijn schoonzus heeft aangedragen voor een opdracht voor renovatie van het monumentale Huize Tetrode in Assen. Dat blijk uit een brief die hij aan de Provinciale Staten heeft verstuurd. Eerder ontkende hij dat hij haar de opdracht had gegeven.

Door ANP - 28-2-2017, 10:31 (Update 28-2-2017, 10:31)

In de brief schrijft Tichelaar dat de renovatie van Tetrode in 2015 niet wilde vlotten en dat daarop ,,de commissaris heeft gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een aantal firma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO en Roodbergen/Dolfsma.'’

Hij benadrukt in de brief dat hij ,,geen moment sturend heeft willen optreden in de opdrachtverlening van de ambtelijke organisatie aan welk bedrijf dan ook.'’ De schoonzus van Tichelaar heeft uiteindelijk 2300 euro aan de opdracht verdiend.

Provinciale Staten bespreken de kwestie morgenmiddag.