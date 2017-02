Wie niet goed vecht is voor IS wel geschikt voor zelfmoordaanslag

MAASTRICHT - Islamitische Staat ziet de zelfmoordaanslag als een uiterst rendabel oorlogswapen. Kleine investering, grote opbrengst.

Door Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven - 28-2-2017, 7:00 (Update 28-2-2017, 7:00)

Van het handjevol Nederlanders dat zich heeft opgeblazen in het Midden-Oosten was niemand effectiever dan de 19-jarige Sultan Berzel. Meer dan twintig mensen joeg de Limburgse student de dood in.

Hoe het zover kon komen, is minutieus uitgeplozen door onderzoeksjournalisten Johan van de Beek en Claire van Dyck in het boek ’Sultan en de lokroep van de jihad’. „De zelfmoordterrorist is zo angstaanjagend omdat hij onvoorspelbaar is”,...