GroenLinks: helft van kabinet moet vrouw zijn

LEIDEN - Lijsttrekker Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat het volgende kabinet voor de helft uit vrouwen moet bestaan. Dat zei hij tijdens een partijbijeenkomst (een zogenoemde Meet Up) in Leiden maandag.

Door ANP - 27-2-2017, 21:17 (Update 27-2-2017, 21:17)

Hij wil daarover afspraken maken tijdens de formatie als zijn partij daaraan meedoet. Klaver wil dat ,,niet alleen om recht te doen aan het talent van vrouwen, maar als signaal naar de samenleving dat we uitsluiting en achterstelling niet accepteren".

Van de twintig bewindslieden in het huidige kabinet van VVD en PvdA zijn er nu zeven vrouw. In 1953 kwam er voor het eerst een vrouw in het kabinet. Pas vanaf het kabinet Van Agt I (1977-1981) nam het aantal vrouwen in het kabinet gestaag toe.