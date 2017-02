Kabinet: bespreek kinderpardon bij formatie

ANP Kabinet: bespreek kinderpardon bij formatie

DEN HAAG - Het kabinet gaat de kinderpardonregeling niet meer verruimen. Een meerderheid van de Tweede Kamer had hier vorige week om gevraagd. ,,Het kabinet acht de aanstaande kabinetsformatie het geschikte moment om desgewenst de zorgen van de meerderheid van de huidige Kamer te wegen."

Door ANP - 27-2-2017, 15:42 (Update 27-2-2017, 15:42)

Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in een brief aan de Kamer. Hij had vorige week al aangegeven niet van plan te zijn aan de wens van de Kamermeerderheid te voldoen. Het kabinet heeft de kwestie vrijdag besproken in de ministerraad.

In Nederland gewortelde asielkinderen kunnen door het kinderpardon hier blijven. Maar veel aanvragen worden afgewezen. De motie van de ChristenUnie om meer kinderen onder de regeling te laten vallen, kreeg ook steun van regeringspartij PvdA. Illegaal verblijf wordt onnodig gestimuleerd als uitvoering wordt gegeven aan de motie, aldus Dijkhoff.