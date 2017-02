Bultrug zwemt in marinehaven Den Helder

DEN HELDER - In de marinehaven van Den Helder zwemt maandagochtend een bultrug. ,,Het dier toont normaal gedrag dus met rust laten is nu het advies", twittert het kennis- en opvangcentrum voor walvisachtigen in de Noordzee SOS Dolfijn.

Door ANP - 27-2-2017, 12:16 (Update 27-2-2017, 12:16)

Het komt de laatste jaren vaker voor dat bultruggen, die horen tot de baleinwalvissen, worden waargenomen langs de kust. In januari werd er een gezien voor de kust van Egmond. Vorig jaar oktober hield een meterslange bultrug zich een tijdje op in de haven van Vlissingen. De beroemdste bultrug tot dusver was Johannes/Johanna die in 2012 strandde op een eilandje bij Texel.

Een volwassen exemplaar kan 12 tot 15 meter lang worden. De verwachting is dat het dier in Den Helder de haven zelf weer zal verlaten.