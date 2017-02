Hennis eert overlevende Slag in Javazee

DEN HAAG - In de Kloosterkerk in Den Haag is maandag herdacht dat precies 75 jaar geleden de Slag in de Javazee plaatsvond. Ruim 450 nabestaanden, een overlevende en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) waren bij de plechtigheid aanwezig.

Door ANP - 27-2-2017, 11:37 (Update 27-2-2017, 11:37)

In een toespraak richtte Hennis-Plasschaert zich persoonlijk tot de aanwezige overlevende van de slag uit 1942, matroos 3e klasse Felix Jans, die toen achttien jaar oud was. ,,Meneer Jans, wij zijn ontzettend blij dat u bij ons bent vandaag. Uw verhaal inspireert van A tot Z. U toonde een ongelofelijke veerkracht. En juist door te verhalen over toen, over u en uw kameraden, worden we ons steeds weer bewust van de volle omvang van die gebeurtenissen én de betekenis daarvan voor nu'', aldus de minister.

De Slag in de Javazee kostte 915 Nederlandse marinemannen het leven, onder wie meer dan tweehonderd Indisch-Nederlandse militairen. Ook in Indonesië was een herdenking op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Soerabaja.