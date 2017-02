Geen Oscar The Red Turtle van Dudok de Wit

ANP Geen Oscar The Red Turtle van Dudok de Wit

LOS ANGELES - De film The Red Turtle van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit heeft zondagnacht geen Oscar gewonnen. In de categorie beste animatiefilm kreeg Walt Disney's Zootopia de felbegeerde filmprijs.

Door ANP - 27-2-2017, 4:57 (Update 27-2-2017, 4:57)

De woordeloze animatiefilm, waar Dudok de Wit meer dan tien jaar aan werkte, viel eerder wel in de prijzen op het filmfestival van Cannes. In 2001 ging de regisseur met een Oscar naar huis voor zijn korte, ontroerende animatiefilm Vader en dochter (Father and Daughter).

The Red Turtle gaat over een man die op een onbewoond eiland bevriend raakt met een schildpad.