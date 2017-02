KLM-toestel in LA ontruimd om substantie

LOS ANGELES - Op het vliegveld van Los Angeles is zondagmiddag voor het boarden van de KLM-vlucht naar Amsterdam de bemanning geëvacueerd vanwege een verdachte substantie. Dat meldt CBS.

Door ANP - 27-2-2017, 1:00 (Update 27-2-2017, 1:00)

De passagiers waren nog niet aan boord van KL602 die gepland stond voor vertrek om 13:45 uur (lokale tijd) in Los Angeles toen de vreemde substantie werd ontdekt bij een willekeurig onderzoek van de inspectiedienst. ,,De bemanning moet tijdens zulke checks het vliegtuig uit", zegt een woordvoerster van KLM. ,,Ze hebben een dubbele check gedaan en kennelijk was het niks."

Autoriteiten meldden dat de politie honden inzette voor het onderzoek van de verdachte stof en een explosievendienst van de Los Angeles Police Department stond paraat.

Anderhalf uur later maakte de bemanning zich weer gereed en het vliegtuig zal spoedig vertrekken. De oorspronkelijke aankomsttijd in Amsterdam op maandag zou 09.05 uur zijn in de ochtend.