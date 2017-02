Vechten voor studieplek

AMSTERDAM - De 91 fixus-opleidingen zijn dit jaar massaal overtekend door aspirant-studenten. Terwijl er plek is voor 19.608 studenten, hebben er 46.542 zich aangemeld.

Door Arianne Mantel - 27-2-2017, 7:00 (Update 27-2-2017, 7:00)

Dat blijkt uit de definitieve gegevens van Studiekeuze 123.

Voor komend collegejaar selecteren de universiteiten en hogescholen zelf de beste of meest bij de studie passende student. De centrale loting voor studies waar niet voldoende plek is, is afgeschaft. De vrees was dat studenten de vervroegde aanmelding – 15 januari in plaats van 1 mei – niet zouden opmerken,...