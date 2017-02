Abortusboot heeft Guatemala verlaten

PUERTO QUETZAL - De omstreden abortusboot van de organisatie Women on the Waves heeft de territoriale wateren van het Centraal-Amerikaanse Guatemala verlaten. Dit hebben de plaatselijke autoriteiten volgens media in de regio zondag bekendgemaakt.

Door ANP - 26-2-2017, 20:23 (Update 26-2-2017, 20:23)

De boot werd afgelopen woensdag bij aankomst in een haven aan de zuidkust van het land aan de ketting gelegd. Marine en leger verhinderden toegang tot het Nederlandse schip. De zeskoppige bemanning, onder wie een Nederlandse en meerdere Amerikanen, mocht niet van boord. Ze zouden een toeristenvisum hebben en niet hebben gemeld dat ze voor een soort medische organisatie werken. Verder is het in Guatemala verboden een ongeboren baby in de buik van de moeder dood te maken, tenzij dat het leven van de moeder redt.

De Guatemalteekse strijdkrachten hebben zondag gemeld dat het schip de territoriale wateren uit is, maar zeiden niet waar de boot naartoe gaat.