ANP Twee agenten mishandeld in Breda

BREDA - Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag tijdens het carnaval mishandeld in het centrum van Breda. Bij de arrestatie van een 27-jarige en 36-jarige man uit Alblasserdam werden ze tegen het hoofd en in het gezicht geslagen.

Door ANP - 26-2-2017, 11:08 (Update 26-2-2017, 11:08)

De twee mannen zochten de confrontatie met de agenten en bemoeiden zich met een andere aanhouding. Toen ze weigerden te stoppen, wilden de agenten het tweetal aanhouden voor het verstoren van de openbare orde. De twee mannen verzetten zich hevig en sloegen de agenten. Met hulp van collega's en portiers werden de twee toch gearresteerd. De 36-jarige man, die de agenten ook nog beledigde, bleek drugs op zak te hebben.

De politiemensen hebben aangifte gedaan.