Ziggo kampt weer met landelijke storing

UTRECHT - Ziggo kampt sinds zaterdagavond met een landelijke storing. Dat meldt allestoringen.nl. Sinds 19.10 uur is er een storing volgens de website en er komen storingsmeldingen binnen vanuit het hele land.

Door ANP - 26-2-2017, 2:32 (Update 26-2-2017, 2:32)

Waar normaal een paar meldingen per uur binnenkomen over storingen bij Ziggo kwamen op het hoogtepunt rond 23.00 uur 688 meldingen binnen. Ook op sociale media regent het klachten over internet- en televisieproblemen.

De klantenservice van Ziggo is door de storing niet te bereiken. Zo blijkt uit een bericht op de website van het telecombedrijf: ,,Door een storing is onze klantenservice telefonisch niet bereikbaar. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen."

Een klantenservicemedewerker van het bedrijf bevestigt via Twitter dat de klantenservice al sinds 19.00 uur zaterdagavond niet te bereiken is.

Vrijdag kampte Ziggo ook al met een landelijke storing.