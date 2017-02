Nederlander in Thailand gepakt voor fraude

BANGKOK - Een Nederlander die al bijna tien jaar werd gezocht in verband met een Europese beleggingsfraudezaak is zaterdag op het vliegveld van Bangkok opgepakt. Volgens lokale media was de arrestatie het resultaat van een gezamenlijke operatie van de Thaise politie en Interpol.

Door ANP - 25-2-2017, 17:09 (Update 25-2-2017, 17:09)

Plaatselijke media meldden dat Interpol de Thaise politie al twee jaar geleden had getipt dat de man zich sinds 2007 zou schuilhouden in Thailand. Hij wordt ervan beschuldigd een bende te hebben geleid die in enkele Europese landen mensen geld heeft afgetroggeld. Hij liet ze beleggen in Turks onroerend goed met de belofte dat ze snel veel winst zouden maken.