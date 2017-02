'VVD doet aan Henk Krol-achtige financiering'

DEN HAAG - De nummer drie van de PvdA, Jeroen Dijsselbloem, heeft zaterdag uitgehaald naar de VVD. Dijsselbloem noemde de aankondiging van VVD-lijsttrekker Mark Rutte dat hij 2 miljard euro extra wil investeren in verpleeghuizen, ,,een beetje een Henk Krol-achtige financiering van een belofte waarbij de ouderen een groot deel van de prijs zelf gaan moeten betalen".

De liberalen halen in hun verkiezingsprogramma juist 8 miljard euro weg bij minima, ouderen, arbeidsongeschikten en mensen in arme landen, zei de minister van Financiën in het radioprogramma Kamerbreed. Bovendien worden de ouderen bij de VVD de komende vier jaar op de nul-lijn gezet. Daarbovenop snijden ze volgens hem nog eens een miljard in zorg- en huurtoeslag. ,,En wie maakt daar het meeste gebruik van: de ouderen."