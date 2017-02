Cliënt steekt medewerker ggz-kliniek

AMSTERDAM - Een medewerker van een ggz-kliniek in Amsterdam is meerdere keren gestoken door een cliënt. Na een controle in het ziekenhuis kon de medewerker weer naar huis. Hij doet in de loop van zaterdag aangifte, aldus de politie. De cliënt is opgepakt.

Door ANP - 25-2-2017, 12:41 (Update 25-2-2017, 12:41)

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een gebouw van instelling Inforsa aan de Duivendrechtsekade.