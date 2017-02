Asscher in Kamer als hij geen premier wordt

DEN HAAG - PvdA-leider Lodewijk Asscher wordt in een volgend kabinet geen minister. Hij gaat alleen na de verkiezingen van 15 maart in een kabinet zitten als hij premier wordt.

Door ANP - 25-2-2017, 9:54 (Update 25-2-2017, 9:54)

Hij noemt dit in de Telegraaf zaterdag het ,,meest waarschijnlijke". ,,Ik wil in de Kamer zorgen dat het geluid van de PvdA goed te horen is. Kiezers moeten ook denken: ik heb die stem uitgebracht op Asscher en ik zie dat hij daar goede dingen mee doet."

Asscher is nu nog vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij werd in december politiek leider van de PvdA nadat hij de interne verkiezingsstrijd had gewonnen van Diederik Samsom. Die zat de afgelopen vier jaren als politiek leider ook in de Kamer.

De PvdA haalde bij de vorige verkiezingen onder leiding van Samsom 38 zetels. Drie Kamerleden stapten tussentijds op uit de fractie (Kuzu, Öztürk, Monasch). In de meeste peilingen schommelt de partij momenteel rond de veertien zetels.