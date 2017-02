'Kiezer in provincie voelt zich niet gehoord'

DEN HAAG - Mensen die buiten de Randstad wonen voelen zich niet gehoord door de landelijke politici. Zes op de tien kiezers van buiten de Randstad stellen dat 'mensen zoals zij' geen invloed hebben op de besluitvorming. Dit blijkt uit het onderzoek Kiezen in Stad en Land van I&O Research in samenwerking met het AD en de regionale kranten.

Zo'n 60 procent van de stemmers zegt dat Den Haag hun regio niet begrijpt. De helft van de mensen die in de 'provincie' wonen vindt dat in de media te veel aandacht is voor het nieuws uit Amsterdam.

Bijna de helft van de mensen (45 procent) die buiten de Randstad wonen zouden ook graag op een regionale kandidaat willen stemmen. ,,Er is wat verongelijktheid naar de Randstad toe en naar Amsterdam in het bijzonder. Dat chagrijn kunnen mensen niet kwijt in hun stemgedrag'', zegt onderzoeker Peter Kanne.