ANP Guatemala wil bemanning abortusboot uitzetten

PUERTO SAN JOSE - Guatemala wil de bemanning van de abortusboot van de Nederlandse organisatie Women on Waves uitzetten. Dat meldt de BBC. De advocaten van de groep tekenen beroep aan.

Door ANP - 25-2-2017, 5:16 (Update 25-2-2017, 5:16)

Volgens de autoriteiten hebben de vrouwen gelogen bij het aanvragen van toeristenvisa en is het hen niet toegestaan te werken in het Midden-Amerikaanse land.

De boot wordt sinds donderdag vastgehouden door de Guatemalteekse marine en militairen blokkeren de toegang tot het schip, zo meldde de organisatie eerder. Aan boord van de boot zitten zes medewerkers van Women on Waves, van wie een Nederlandse is.

In Guatemala is abortus alleen toegestaan om het leven van de moeder te redden. Hierdoor vinden er volgens Women on Waves gemiddeld zo'n 65.000 illegale abortussen per jaar plaats. Women on Waves wil met het schip buiten de territoriale wateren van het land liggen, waar de wetten van Guatemala niet gelden. Volgens de organisatie zijn alle papieren in orde en zijn er geen wettige gronden om het schip vast te houden.