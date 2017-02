Peter van der Vorst gaat Boulevard presenteren

ANP Peter van der Vorst gaat Boulevard presenteren

ROTTERDAM - Peter van der Vorst is de nieuwe presentator van RTL Boulevard. Hij volgt Winston Gerschtanowitz op, die onlangs overstapte naar SBS6. ,,Daar moest ik wel even over nadenken”, zegt Van der Vorst in een interview met het AD.

Door ANP - 24-2-2017, 23:38 (Update 24-2-2017, 23:38)

Boulevard is niet nieuw voor de 45-jarige presentator en tv-producent; hij schuift al jaren geregeld aan in het showbusinessprogramma van RTL. ,,Ik ben al sinds de eerste dag onderdeel van het programma. Ik heb zelfs de screentest van Albert Verlinde nog meegemaakt.''

Dat hij naast Beau van Erven Dorens en Ruben Nicolai een van de vaste gezichten van Boulevard wordt, betekent dat Peter zijn baantje als 'inval-Humberto’ bij RTL Late Night moet laten schieten. ,,Best jammer, want dat vond ik een van de leukste dingen om te doen. Nu 'nee’ zeggen was wel even slikken. Maar ik wil nu eens meer dan vijf dagen op vakantie met mijn gezin.”

Wie Humberto Tan deze zomer vervangt als presentator van RTL Late Night is nog niet bekend.