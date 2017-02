Krol weer onder vuur over AOW

DEN HAAG - Lijsttrekker Henk Krol van 50PLUS heeft vrijdagmiddag opnieuw scherpe kritiek moeten incasseren op zijn AOW-plannen. GroenLinks-leider Jesse Klaver verweet Krol tijdens het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1 ,,het wantrouwen in de politiek te voeden''. PvdA-voorman Lodewijk Asscher stak de draak met de rekensommen die Krol op tafel legde om zijn plannen te onderbouwen.

Door ANP - 24-2-2017, 18:35 (Update 24-2-2017, 18:35)

,,De berekeningen van welke dag?'', vroeg Asscher spottend toen Krol over zijn onderbouwing sprak. Hij verwees naar de ommezwaai van de 50PLUS-voorman. Krol suggereerde eerder dat zijn partij de verlaging van de AOW-leeftijd zou betalen door die uitkering te verlagen, maar 50PLUS kwam daarop vlug terug. Krol gaf maar meteen toe dat ,,ik één dag iets heb gezegd wat ik niet had moeten zeggen'', maar hield vervolgens vol dat het terugschroeven van de AOW-leeftijd naar 65 jaar betaalbaar is.

Dat namen Klaver en Asscher hem kwalijk. De PvdA-leider sprak van ,,valse beloftes''.