ANP Rutte noemt geen deadline voor NAVO-norm

DEN HAAG - VVD-lijsttrekker Mark Rutte wil niet zeggen wanneer Nederland het bedrag voor defensie moet gaan uittrekken dat met de NAVO is afgesproken. Rutte wil zich ,,niet fixeren op een jaartal'', zei hij vrijdagmiddag tijdens het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1.

Door ANP - 24-2-2017, 17:18 (Update 24-2-2017, 17:18)

SGP-voorman Kees van der Staaij zei teleurgesteld te zijn in de VVD. ,,Dat kan toch niet waar zijn als je ziet hoe bar en boos de krijgsmacht eruit ziet?'' De SGP, die 3 miljard euro extra wil besteden aan het leger, wil binnen tien jaar aan de NAVO-norm voldoen.

Rutte noemde Van der Staaij vervolgens ,,een tikje populistisch''. ,,Het is de vraag of de NAVO-norm hier het heilige doel is.'' Volgens Van der Staaij is afspraak echter afspraak.

SP-leider Emile Roemer verweet Rutte daarop ,,wederom geen enkel antwoord te geven''. De SGP en de SP zijn volgens Roemer in ieder geval duidelijk.