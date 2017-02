Internetstoring Ziggo voorbij

UTRECHT - De landelijke internetstoring bij Ziggo is verholpen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft iedereen in principe weer de normale diensten.

Door ANP - 24-2-2017, 11:38 (Update 24-2-2017, 13:17)

De problemen ontstonden rond 10.00 uur, volgens de zegsman door een probleem bij internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange. Wat dat precies voor probleem was, weet de woordvoerder niet. ,,Het is een internetknooppunt, waar alle internetverkeer langs loopt. Als daar een probleem is, krijgen eindklanten er ook mee te maken.’’

Hoeveel klanten precies getroffen zijn door de storing, waardoor pagina’s langzaam of niet laadden, weet de woordvoerder niet. ,,Maar het gaat om een beperkt aantal klanten.’’ De problemen waren iets voor 13.00 uur verholpen.