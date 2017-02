Koenders wil liever niet meer kernwapens

ANP Koenders wil liever niet meer kernwapens

DEN HAAG - Het streven van de Amerikaanse president Donald Trump naar meer kernwapens is in Den Haag niet met gejuich begroet. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reageerde vrijdag kritisch: ,,Het is geen goede zaak. Ik vind het niet verstandig om te zeggen dat je meer kernwapens nodig hebt. Van meer kernwapens wordt de wereld niet veiliger, eerder onveiliger.''

Door ANP - 24-2-2017, 11:11 (Update 24-2-2017, 11:11)

De minister hamerde op de noodzaak om te komen tot wapenbeheersing. Er zijn afspraken waar de Verenigde Staten zich nog aan houden, maar die afspraken moeten worden verstevigd, vindt Koenders. ,,Het is natuurlijk niet zo dat je dan moet zeggen: als het niet lukt, dan moeten wij meer hebben dan de anderen. Zo werkt het niet.''

Defensieminister Jeanine Hennis vindt de aankondiging van Trump jammer: ,,Het doet de discussie geen goed. We zijn juist met zijn allen bezig te kijken hoe we dat kernwapenarsenaal verder kunnen terugbrengen.'' De uitspraken van Trump zijn koren op de molen van degenen die daar weer iets tegenin gaan brengen, aldus de bewindsvrouw.

Trump wil dat de VS weer de meeste kernwapens van de wereld hebben, en niet Rusland zoals op dit moment. Hij wil niet toestaan dat een ander land, zelfs niet een bevriend land, meer kernwapens heeft dan zijn land.