ANP Marine Guatemala houdt abortusboot tegen

PUERTO SAN JOSE - De abortusboot van de Nederlandse organisatie Women on Waves wordt sinds donderdag vastgehouden door de marine van Guatemala. Militairen hebben donderdag een persconferentie van de organisatie in Marina Pez Vela, de haven van de stad Puerto San José, gestopt en blokkeren de toegang tot het schip, zo meldt Women on Waves op de website.

Door ANP - 24-2-2017, 8:01 (Update 24-2-2017, 8:01)

In Guatemala is abortus alleen toegestaan om het leven van de moeder te redden. Hierdoor vinden er volgens Women on Waves gemiddeld zo'n 65.000 illegale abortussen per jaar plaats.

Women on Waves wil met het schip buiten de territoriale wateren van het land liggen, waar de wetten van Guatemala niet gelden. Volgens de organisatie zijn alle papieren in orde en zijn er geen wettige gronden om het schip vast te houden.

Beslissing

,,De boot ligt vast in de haven totdat de autoriteiten een beslissing hebben genomen of we hier mogen liggen of niet. Zolang dat besluit er niet is mogen we ook niet weg'', zegt de woordvoerster van Women on Waves, die binnen enkele uren een beslissing verwacht. ,,Ze willen ons dwingen om Guatemala te verlaten, maar wij zijn er klaar voor om naar de rechter te stappen. We denken dat ze daarvoor geen wettig argument hebben.''

Aan boord van de boot zitten zes medewerkers van de organisatie, maar ze zijn niet officieel gearresteerd, laat de woordvoerster weten. Een van de zes medewerkers aan boord is Nederlandse.