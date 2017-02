Carnaval en skiën in voorjaarsvakantie

ANP Carnaval en skiën in voorjaarsvakantie

DEN HAAG - Na de 'primeur' voor de regio noord kunnen het midden en het zuiden van het land vanaf vrijdag voorjaarsvakantie gaan vieren. In het zuiden zullen deze vrije dagen vooral in het teken staan van carnaval, dat vrijdag officieel begint. In veel plaatsen wordt dit feest uitgebreid gevierd met onder meer een optocht.

Door ANP - 24-2-2017, 4:04 (Update 24-2-2017, 4:04)

Ook vertrekken veel Nederlanders naar de Alpen om een week te gaan skiën. Mensen moeten richting de sneeuw wel rekening houden met veel files. Volgens de verkeersdienst VID wordt het vooral zaterdag erg druk. De verwachting is dat het in de ochtend rond 8.00 uur al vast zal komen staan richting Val Thorens en andere populaire plekken in Frankrijk. Ook op de route naar Oostenrijk en Zwitserland wordt het druk.