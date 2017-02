Storm neemt snel in kracht af

DE BILT - De storm die donderdag over Nederland trok, is grotendeels uitgeraasd. Het KNMI heeft 'code oranje' tegen 23.30 uur beëindigd. Wel geldt nog code geel, een stapje lager, omdat in het hele land nog windstoten kunnen voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. Na middernacht neemt de wind snel in kracht af, liet het instituut weten.

Door ANP - 23-2-2017, 23:59 (Update 23-2-2017, 23:59)

Het KNMI spreekt van een zware storm met flinke uitschieters. Langs de kust werd in Vlissingen, Hoek van Holland en IJmuiden windkracht 10 gemeten. De hardste windstoot van 117 kilometer registreerde het KNMI in het Zeeuwse Stavenisse. IJmuiden eindigde daar vlak achter met een windstoot van 114 kilometer per uur.