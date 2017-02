Kamer wil falende zorgbestuurders kunnen weren

DEN HAAG - Bestuurders in de zorg die keer op keer hun werk niet goed doen, moeten voortaan van bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten. Dat vindt de Tweede Kamer, die het kabinet donderdag vroeg zo'n bestuursverbod in de wet op te nemen.

Door ANP - 23-2-2017, 23:35 (Update 23-2-2017, 23:35)

Het kabinet voelt weinig voor zo'n verbod, maar regeringspartij VVD en het CDA zetten door en kregen steun van een Kamermeerderheid voor hun plan. Het bestuursverbod moet gaan gelden in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het was CDA-Kamerlid Mona Keijzer en VVD'er Sjoerd Potters een doorn in het oog dat wanpresterende bestuurders geregeld bij een andere instelling weer aan de slag gingen.

Keijzer is ,,blij dat dit verbod er nu komt''. Ze wijst op de ,,grote negatieve gevolgen'' die het wanbeleid van falende bestuurders heeft ,,voor de mensen die afhankelijk zijn van hun goede zorgen''.