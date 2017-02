Windstoot in Hoek van Holland spande de kroon

AMSTERDAM - De storm die donderdag over land trok, viel volgens Weeronline iets minder zwaar uit dan verwacht. Wel waren tot diep in het binnenland forse windstoten. Zo werd op de Veluwe een windstoot gemeten van 101 kilometer per uur. Hoek van Holland kon de zwaarste windstoot bijschrijven: 116 kilometer per uur.

Door ANP - 23-2-2017, 23:20 (Update 23-2-2017, 23:20)

Van een 'zware storm' was officieel geen sprake. Voor dat predicaat is een uur lang een gemiddelde windkracht 10 vereist en dat werd nergens gehaald.

De storm is volgens het weerbureau over zijn hoogtepunt heen, maar op veel plaatsen kunnen zich nog forse windstoten doen voelen. Vooral in het Waddengebied kan het nog behoorlijk onstuimig zijn in de nacht van donderdag op vrijdag. In het kielzog van de storm kan winterse neerslag vallen. De kans op (natte) sneeuw is volgens Weeronline het grootste van het noordoosten tot in de Limburgse heuvels.